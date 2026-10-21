VIDEO | Cae una banda dedicada al narcomenudeo en Villa Castells

Una banda dedicada a la venta de drogas en la modalidad de menudeo fue desbaratada ayer en Villa Castells, en La Plata, en el marco de un amplio operativo policial precedido de una serie de tareas investigativas como respuesta a una denuncia por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio de 496 entre 11 y 12. En un principio, ante la presencia policial, los sospechosos apagaron todas las luces del lugar e intentaron huir de la policía a bordo de una camioneta. Sin embargo, el rodado fue interceptado por el personal de la Comisaría 13° de Gonnet.

En ese momento se procedió a identificar a los implicado, tres hombres de entre 35 y 37 años, quienes terminaron aprehendidos y detenidos a manos de los policías de la Comisaría 13°. En su poder tenían unos 20 envoltorios de cocaína, dos frascos con marihuana, una bolsa de nylon verde con bicarbonato, un teléfono Iphone, una balanza de precisión y unos 8000 pesos.

Según se reportó, la denuncia dio lugar al inicio de una investigación a mediados del mes pasado que se extendió hasta el martes último. Se indicó que al lugar solía acudir gente y se realizaba un pasamanos a fin de concretar la transacción, es decir, la venta e las sustancias ilícitas.

El caso recaló en la UFI N°18 de La Plata bajo la carátula de orden de registro domiciliario, secuestro y tenencia de estupefaciente con fines de comercialización.