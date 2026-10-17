VIDEO | Del gesto racista al hurto: detuvieron Mariano Páez, el papá de Agostina Páez, acusado de robo

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez que había sido detenida en Brasil luego de haber realizado gestos racistas, fue detenido en su domicilio, junto a su actual pareja, por un supuesto hurto llevado adelante en un local de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El abogado Sebastián Robles, representante legal de la familia, explicó: “El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos que hay, hasta el momento, no contamos con mayor información”.

Además, el letrado señaló que la aprehensión fue llevada adelante en el domicilio de Páez y que luego fue trasladado al Centro Único de Detención. El denunciante es el representante de una empresa de materiales para construcción, luego de que el señalado y su pareja se presentaron, el pasado 10 de octubre en el local.

Mientras ambos se encontraban frente al mostrador, una de las cajeras dejó un fajo de un millón y medio de pesos, la joven se distrajo y Mariano Páez habría tomado el dinero para dárselo a su acompañante, María Batule, de 34 años. A continuación, ambos se retiraron del establecimiento.

Una vez realizada la acusación formal, los oficiales realizaron las investigaciones correspondientes, así como la búsqueda de imágenes en las cámaras de seguridad del local que derivaron en un allanamiento en el domicilio que se llevó adelante a través del Departamento Robo y Hurto de Las Termas.

Batule fue acusada como coautora y se incautaron $632.600, una camioneta y ropa -que es la misma que se puede ver en las cámaras de seguridad-.