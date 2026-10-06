VIDEO | Delincuentes golpean en otros dos edificios y no paran con los robos en La Plata

En La Plata los robos en las cocheras de los edificios no se detiene. Esta semana los vecinos dieron cuenta de otros dos golpes en el Casco Urbano bajo esa modalidad que no para de crecer y una vez más los propietarios de los coches blanco de las sustracciones resultaron severamente perjudicados.

Uno de los hechos ocurrió en 4 entre 38 y 39, en pleno Barrio Norte. Según relatos de los residentes del inmueble, en los primeros minutos del lunes dos sujetos alcanzaron a ingresar al estacionamiento del edificio y abordaron un auto Peugeot 308 rojo. Para concretar el cometido forzaron el portón en la parte de abajo y lograron entreabrirlo para dejarlo preparado también para la escapatoria.

"Se llevaron todo lo que había en el auto: documentación, tuercas de seguridad, la silla del bebé e incluso rompieron la cerradura y algunos elementos que había dentro del coche", relató una víctima.

"Es la misma historia de siempre. Roban con mucha tranquilidad y la Ciudad sigue sufriendo la ola de delitos. La ciudad está al servicio del delincuente que, de manera muy tranquila, se roba y hurta todo lo que se le cruza ", manifestaron desde el barrio.

La otra arremetida de los malvivientes lo recibió una familia de 42 entre 15 y 16, en La Loma. En este caso los vecinos reportaron una intrusión al edificio a través del garaje seguida del faltante de algunos elementos de valor.

En medio de la indignación y la impotencia por el asedio permanente de los ladrones, los residentes del lugar manifestaron que "la ciudad está al servicio del delincuente, que de manera muy tranquila roba y hurta todo lo que se le cruza".