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VIDEO | Dobló en contramano en Punta Lara, chocó a un motociclista y dio positivo en alcoholemia

El accidente ocurrió en la zona de La Pérgola y quedó registrado por una cámara de seguridad. El motociclista salió despedido y está internado

Por Redacción

El accidente ocurrió en la zona de La Pérgola, en Ensenada, y quedó registrado por una cámara de seguridad. El motociclista salió despedido y está internado con politraumatismos en el Hospital Horacio Cestino.

Un automovilista realizó una maniobra en contramano en Punta Lara, chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y la víctima debió ser trasladada a un hospital, donde permanece internada.

El accidente ocurrió en la zona de La Pérgola, también conocida como Playa Stella Maris, sobre la avenida Almirante Brown y calle 106, en Ensenada. Según las imágenes, el conductor del auto intentó realizar un giro en U y terminó embistiendo a la moto.

Por la fuerza del impacto, el motociclista salió despedido del vehículo y dio varias vueltas en el aire antes de caer contra una rambla.

Tras el choque, el automovilista, de 24 años, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo: registró 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

Fuentes de seguridad del Municipio de Ensenada informaron que el motociclista fue trasladado consciente al Hospital Horacio Cestino, donde permanece internado con politraumatismos.

El conductor del automóvil, en tanto, resultó ileso. Las autoridades analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.

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