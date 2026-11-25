Un intento de robo terminó de una manera inesperada en La Plata: la empleada de un kiosco se defendió con gas pimienta cuando un hombre quiso llevarse la recaudación. El sospechoso escapó corriendo, pero minutos después fue detenido por la Policía, acusado de haber cometido otro asalto en un cotillón del centro.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 8.30 en el kiosco Mega 24, ubicado en calle 6 entre 53 y 54. Según denunció la encargada del comercio, un hombre ingresó y, mediante ademanes que simulaban tener un arma de fuego, exigió que le entregaran el dinero.

Sin embargo, la empleada reaccionó: tomó un gas pimienta y lo roció en el rostro del asaltante. Ante esa situación, el hombre salió corriendo y escapó en dirección a Diagonal 80.

El segundo asalto y la detención

Poco después, el mismo sospechoso habría protagonizado otro robo en Cotillón 7, ubicado en 10 entre 48 y Diagonal 74. Allí, según la denuncia de la empleada, ingresó armado y se apoderó de la recaudación de la caja.

Personal policial que realizaba recorridas tomó conocimiento del hecho y entrevistó a la víctima, quien aportó registros de las cámaras de seguridad del local. Con las características físicas y la vestimenta del sospechoso, se desplegó un operativo de búsqueda.

Los efectivos lograron localizarlo en Diagonal 80 y 45, donde lo interceptaron y aprehendieron. En su poder encontraron $50.400, dinero que había sido sustraído del cotillón. No lograron recuperar el arma que habría utilizado en ese episodio.

Más tarde, al presentarse la encargada del kiosco para denunciar el intento de robo, los investigadores compararon las imágenes de ambos comercios y determinaron que se trataba del mismo hombre, identificado como Fernando Adrián Olivera, de 30 años. Aunque se había cambiado la remera, pudieron reconocerlo en los registros.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 de La Plata y fue caratulada como robo en grado de tentativa y tentativa de robo. La Fiscalía dispuso la remisión de las actuaciones y que el detenido comparezca ante la Justicia en la primera audiencia.