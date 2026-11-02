En el marco del inicio del debate oral, Fernando Burlando que representa legalmente a la madre de Rubén Armand analizó el comportamiento de la imputada en el estrado tras la primera jornada del juicio. “Habló de que estaba congojada, dolorida. Yo personalmente creo que obviamente está congojada y tiene ataques de pánico, pero por la preocupación de su situación, no por la preocupación que le debe generar la familia de Rubén. Creo que tiene que ver con algo personal”, sentenció Burlando.

El letrado fue tajante respecto a la falta de empatía previa de la joven: “Los perdones hay que demostrarlos y durante todo este tiempo no tuvimos ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de comunicación o mensaje. Esa es la estricta verdad. Entonces, venir a un tribunal a pedir disculpas tal vez es más fácil si realmente son sentidas que hacerlas personalmente”. En esa línea, remarcó que las palabras de la acusada no generaron “ningún alivio” para la familia.

Sobre la calificación legal que impulsará la querella, el abogado ratificó su estrategia: “Nosotros pensamos que esto es un homicidio con dolo eventual. No fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones, fueron acciones técnicas objetivamente inadecuadas, con conocimiento cierto del riesgo y con indiferencia absoluta frente al resultado”. Además, adelantó que evalúan ir contra la otra conductora implicada en la picada: "Vemos una situación muy comprometida de las dos acusadas, así que es factible que en algún momento ampliemos el requerimiento de elevación a juicio".

El primer día de juicio

Después de más de dos años de espera, Felicitas Alvite comenzó a ser juzgada en la sede de los tribunales penales de 8 entre 56 y 57. La acusada enfrenta cargos por homicidio simple tras el incidente vial ocurrido el 12 de abril de 2024, en el cual perdió la vida el motociclista de 35 años. La Justicia sostiene la figura de dolo criminal a partir de la letal combinación de exceso de velocidad y la violación de múltiples semáforos en rojo.

Ante la posibilidad de recibir una condena de hasta 25 años de cárcel, la joven influencer se quebró en el inicio del debate y pidió perdón a la familia Armand. "Es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar, lo sufro como si fuera el primer día", expresó frente a los jueces.

Asimismo, intentó despegarse de la imagen pública que agravó su situación procesal: "Se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tiktok en donde me hago llamar la Toretto. Pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que fuera en este ámbito". Antes de concluir, cerró su descargo con una breve afirmación: "Jamás le haría daño a alguien".