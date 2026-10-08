VIDEO | Gritos y tensión en Berisso: golpean y roban a una mujer, que intentó defenderse

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de Berisso. Una mujer fue víctima de un violento robo en calle 15 entre 128 y 129, donde fue golpeada mientras intentaba defenderse del ataque.

El hecho quedó registrado en un video que muestra los momentos de mayor tensión. En las imágenes se escuchan gritos y pedidos de auxilio, mientras se desarrolla el forcejeo entre la víctima y los agresores.

Según trascendió, los delincuentes sorprendieron a la mujer y, durante el asalto, ejercieron violencia física para concretar el robo. La víctima intentó resistirse, pero finalmente los atacantes lograron apoderarse de sus pertenencias y escapar.

La situación generó preocupación entre los habitantes de la zona, que volvieron a poner el foco en la inseguridad y en la necesidad de reforzar la prevención en distintos barrios de Berisso.

Las imágenes del episodio, que comenzaron a circular entre los vecinos, muestran la violencia del ataque y reflejan los momentos de desesperación que atravesó la mujer durante el robo.

La investigación quedó en manos de las autoridades, que buscan determinar la identidad y el paradero de los responsables.