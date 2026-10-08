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VIDEO | Gritos y tensión en Berisso: golpean y roban a una mujer, que intentó defenderse

El violento episodio ocurrió en calle 15 entre 128 y 129. La víctima fue abordada por delincuentes y, según quedó registrado en un video, intentó resistirse al robo. La escena generó gritos y momentos de tensión entre los vecinos.

Por Redacción

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de Berisso. Una mujer fue víctima de un violento robo en calle 15 entre 128 y 129, donde fue golpeada mientras intentaba defenderse del ataque.

El hecho quedó registrado en un video que muestra los momentos de mayor tensión. En las imágenes se escuchan gritos y pedidos de auxilio, mientras se desarrolla el forcejeo entre la víctima y los agresores.

Según trascendió, los delincuentes sorprendieron a la mujer y, durante el asalto, ejercieron violencia física para concretar el robo. La víctima intentó resistirse, pero finalmente los atacantes lograron apoderarse de sus pertenencias y escapar.

La situación generó preocupación entre los habitantes de la zona, que volvieron a poner el foco en la inseguridad y en la necesidad de reforzar la prevención en distintos barrios de Berisso.

Las imágenes del episodio, que comenzaron a circular entre los vecinos, muestran la violencia del ataque y reflejan los momentos de desesperación que atravesó la mujer durante el robo.

La investigación quedó en manos de las autoridades, que buscan determinar la identidad y el paradero de los responsables.
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