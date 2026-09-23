VIDEO. Hizo manejar a su hijo una moto, lo filmó y ahora buscan identificarla en Berisso

Un video de poco más de 20 segundos generó preocupación en las últimas horas luego de mostrar a un menor de edad conduciendo una motocicleta por las calles de Berisso, mientras una mujer que viaja detrás de él lo filma con su teléfono celular.

Las imágenes, a las que tuvo acceso este medio, muestran al niño ubicado en la parte delantera del rodado, con sus manos sobre el manubrio y aparentemente a cargo de la conducción. Detrás se encuentra una mujer que registra la situación desde distintos ángulos, incluso enfocando al menor mientras la moto continúa avanzando por una zona de características residenciales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que el menor no aparenta llevar casco durante el recorrido. Tampoco se observa que la mujer que viaja como acompañante utilice ese elemento de seguridad.

El video habría sido publicado por la propia mujer en sus redes sociales y acompañado por el hashtag #viralreels, lo que permitió que rápidamente comenzara a circular entre distintos usuarios y despertara críticas por la situación de riesgo a la que fue expuesto el niño.

La mujer fue identificada en redes como Agustina

De acuerdo con la publicación que se viralizó por redes sociales, la mujer fue identificada como Agustina y sería quien aparece como acompañante mientras su hijo conduce la motocicleta. Ese medio también informó que, a partir de la difusión del video, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial les indicaron que se encontraban trabajando para identificar a la mujer.

Por el momento, no se conoció públicamente una resolución oficial sobre eventuales sanciones ni tampoco una intervención judicial vinculada al caso.

El video, sin embargo, deja registrada una situación concreta: un menor que, por sus características físicas, aparenta ser muy pequeño para encontrarse al mando de una motocicleta en la vía pública.

Qué dice la normativa sobre la edad para manejar una moto

La legislación de tránsito establece edades mínimas para conducir. La Ley Nacional de Tránsito fija en 16 años la edad mínima para conducir ciclomotores, siempre que no se transporte pasajero, mientras que para las restantes categorías la edad general es de 17 años, con las autorizaciones correspondientes para menores.

Además, para circular en motocicleta es obligatorio que los ocupantes utilicen casco reglamentario. La normativa también establece que quien conduce debe encontrarse habilitado y contar con la licencia correspondiente.

En la provincia de Buenos Aires, la información oficial sobre licencias confirma que los jóvenes de 16 años pueden tramitar una licencia para ciclomotores con autorización de sus padres, mientras que existen requisitos específicos para los menores de 18 años.

Una escena que quedó registrada en video

A diferencia de una situación ocasional captada por terceros, en este caso la propia persona que acompaña al menor parece registrar deliberadamente la conducción desde distintos planos.

Durante los aproximadamente 23 segundos que dura el material se puede observar al chico al frente de la moto mientras el rodado avanza por calles de Berisso. En el recorrido registrado no aparece ningún agente de tránsito o efectivo policial.

El video no permite determinar con precisión la calle exacta en la que ocurrió la escena, la velocidad a la que circulaba la motocicleta ni la identidad formal de los involucrados, por lo que esos aspectos deberán ser establecidos por las autoridades si finalmente se abre una investigación.

Lo que sí quedó documentado es la exposición de un menor a una situación de tránsito potencialmente peligrosa y la posterior difusión de las imágenes en redes sociales, un hecho que ahora podría quedar bajo análisis de los organismos de seguridad vial.

La preocupación central pasa por evitar que una situación de estas características termine en una tragedia, especialmente teniendo en cuenta que una motocicleta ofrece una protección considerablemente menor ante una caída o una colisión que otros vehículos. El Ministerio de Salud nacional, de hecho, advierte sobre los riesgos de traumatismos graves asociados al traslado de niños en motocicleta.