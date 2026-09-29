VIDEO | Impunidad máxima en La Plata: forzaron un portón y se metieron en un edificio

La inseguridad en La Plata no da respiro. Esta madrugada dos ladrones forzaron, con absoluto desparpajo y con todo el tiempo del mundo, el portón de un edificio de 59 entre 15 y 16. Si bien lograron lo más difícil que era acceder al inmueble, las intenciones finales de concretar un robo no se consumaron sólo porque no hallaron nada interesante para llevarse.

El lamentable embate delictivo ocurrió minutos antes de la madrugada, cuando los sujetos llegaron en moto y con una herramienta procedieron a abrir la estructura metálica de seguridad. Con tranquilidad y paciencia se tomaron los segundos necesarios para asegurarse el acceso al lugar.

Los autores del ataque estaban bien vestidos, con ropa de moto y de lluvia, y portaban casco no sólo por razones de seguridad vial sino también para evitar que sus rostros quedasen en los registros fílmicos captados por las cámaras de seguridad. Pero lo que se observó fueron las habilidosas maniobras que emplearon para vencer el portón y así adentrarse en el edificio.

Una vez que hicieron ceder la estructura de hierro, uno de ellos entró al inmueble mientras que su acompañante se subió a la moto y se perfiló hacia la calle como para agilizar luego lo que sería una huida sin sobresaltos. Debido a que adentro el delincuente no halló nada de su interés, en unos pocos segundos ambos se esfumaron de la escena.

Tras observar las imágenes los vecinos que residen en el lugar manifestaron su preocupación por la facilidad con la que operaron los malvivientes. "Actuaron con máxima impunidad, pero no había nada que les sirviera. Por suerte no pasó a mayores, pero lo grave es que hicieron lo que quisieron", expresaron.

Por último, refirieron a la delicada situación que atraviesa el barrio en medio de la avanzada delictiva. "No es el primer edificio visitado por ladrones y en donde ocurre este tipo de hecho. Andan por la zona", sostuvieron sobre la presencia de ladrones en esa zona cercana al centro de la Ciudad.