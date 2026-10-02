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Tensión y caos

Incendio en un edificio del microcentro de La Plata: evacuaron a vecinos

Trabajan los bomberos en la zona de 8 y 48

Por Redacción

Un incendio en el departamento de un edificio del microcentro de La Plata genera tensión esta mañana. Al menos dos dotaciones de bomberos llegaron hasta el lugar para intentar combatirlo.

Se trata de una torre de viviendas de la zona de 48 entre 8 y 9 y el problema sería en el 5to piso. La cuadra está cortada al tránsito y trabaja personal de Control Urbano y la policía.

Según pudo saber EL DIA, hubo vecinos que debieron ser evacuados. Como se trata de una hora pico, muchas personas se encontraban transitando por el lugar, por lo que se vivieron momentos de tensión.

Por el momento no se reportan personas heridas, pese a que una ambulancia se encuentra apostada en la cuadra. Información recaba por EL DIA en el lugar da cuenta de que en ese departamento viviría una joven estudiante, que al momento de iniciarse el fuego no se encontraría en el lugar. Además las mismas fuentes indicaron que el foco ígneo se habría originado en la cocina.

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