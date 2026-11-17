Un episodio de extrema violencia y tensión se registró ayer por la tarde en la zona de las calles 22 y 72. Allí, un automovilista protagonizó una serie de maniobras temerarias ante un grupo de sujetos que se encontraba en el lugar. La secuencia, que se extendió por escasos minutos, fue registrada por testigos que denuncian la escasa presencia policial en las inmediaciones.

Durante el hecho se pudo observar a un auto marca Renault Logan de color gris oscuro detenido transversalmente sobre la avenida 72. Según algunas versiones, luego de haber sufrido un robo, el conductor habría buscado embestir a un grupo de sujetos en situación de calle acusados de cometer hechos delictivos.

En esos instantes, al menos dos personas se enfrentaron al automovilista y arrojaron piedras al vehículo. Segundos después, el conductor tuvo que realizar maniobras a gran velocidad en contramano por la avenida 72.