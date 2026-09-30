VIDEO | La Loma, en alerta por robos de madrugada: entran a las casas por los techos

Vecinos del barrio La Loma se reunieron esta tarde en la zona de 24 y 41 para reclamar mayores medidas de seguridad ante una serie de robos registrados durante las madrugadas.

Según relataron durante un vivo realizado por EL DIA, en algunos de los episodios los delincuentes habrían ingresado a las viviendas trepando por los techos, una modalidad que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Uno de los vecinos aseguró que en los últimos meses se registraron tres hechos en una misma cuadra y sostuvo que los autores podrían ser los mismos. Esa hipótesis, sin embargo, es parte de lo que manifiestan los vecinos y no fue confirmada oficialmente.

“Ya pasó en esta cuadra tres veces. Han entrado a robar, se metieron en las casas y toman de rehén a los vecinos”, relató Hugo, uno de los habitantes que participó del reclamo.

“Se perdió todo el ritmo del barrio”

Los vecinos contaron que la sucesión de episodios modificó las rutinas habituales y aumentó la preocupación durante la noche.

“Se perdió todo el ritmo de lo que es el barrio, que era un barrio tranquilo”, explicó una de las mujeres entrevistadas. Según describió, ahora toman precauciones al llegar a sus casas, avisan a otros vecinos cuando dejan una propiedad sola y permanecen atentos a cualquier movimiento durante la madrugada.

Otro vecino, de 84 años y residente histórico de La Loma, recordó cómo cambió la vida cotidiana en la zona.

“Antes lavaba el auto en la vereda dos horas, no pasaba nada. Ahora estamos encerrados”, contó.

El miedo a los robos por los techos

Una de las principales preocupaciones está vinculada con los ingresos por los techos. Una vecina contó que en una vivienda lindera a la suya los delincuentes ingresaron alrededor de las 3 de la madrugada sin que ella pudiera advertirlo.

“Ahora esto de que se suben a los techos es peligroso, porque ya directamente no podemos casi ni dormir”, relató.

Los vecinos también señalaron que durante la noche permanecen pendientes de ruidos, ladridos de perros o cualquier movimiento que pueda indicar la presencia de personas en los techos.

En ese sentido, algunos habitantes sostienen que en los últimos episodios habría participado un grupo de varias personas y relacionan esos hechos con otros robos ocurridos en las inmediaciones. Hasta el momento, esa vinculación no fue confirmada oficialmente.

Reclamos en la comisaría

Los vecinos también cuestionaron la respuesta que, según indicaron, reciben ante sus reclamos.

“Fuimos muchas veces a la comisaría”, contó una de las entrevistadas, quien señaló que existe una rotación frecuente de las autoridades policiales y que los vecinos reciben explicaciones vinculadas con la falta de personal y combustible para los patrulleros.

Mientras tanto, los habitantes aseguran que las medidas de prevención que fueron incorporando —como alarmas vecinales, cámaras y rejas— no alcanzan para llevar tranquilidad.

“Hasta miedo de salir a cortar el pasto te da”, resumió una de las vecinas.

Según explicaron, el temor también produjo un mayor aislamiento entre quienes viven en la zona. “Cada vez menos nos conocemos, cada vez menos nos saludamos porque no nos vemos ni siquiera en la calle”, relató.

El reclamo de los vecinos de 24 y 41 se suma así a las demandas por mayor seguridad que vienen planteando habitantes de distintos barrios de La Plata.