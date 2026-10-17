VIDEO | Mal olfato: tres mecheros robaron perfumes en pleno centro de La Plata

Tres personas robaron perfumes de un bazar ubicado en pleno centro de La Plata y quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del comercio. El hecho ocurrió en un local de calle 50 entre 7 y 8, donde dos hombres y una mujer simularon observar los productos mientras uno de ellos escondía mercadería.

Las imágenes muestran que los tres ingresaron al negocio y se acercaron al sector donde estaban exhibidos los perfumes simulando estar mirando los productos de las góndolas.

Mientras uno de los hombres y la mujer miraban los artículos, el tercero aprovechó la situación para guardar una caja entre la ropa que llevaba en una mano.

La secuencia quedó registrada por las cámaras instaladas dentro del comercio. En el video se observa que el hombre repitió la maniobra en dos oportunidades, utilizando una campera roja para ocultar los productos. Los movimientos ocurrieron mientras el resto de la gente estaba adentro del local.

Desde el comercio mostraron su indignación ante lo sucedido y las imágenes quedaron a disposición de la Justicia para intentar dar con los responsables.