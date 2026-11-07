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VIDEO | Mecheras no dan tregua en el centro platense

El episodio ocurrió este sábado en un local de 8 y 46. Las cámaras de seguridad registraron cómo las mujeres aprovecharon un descuido de los empleados para llevarse productos sin pagar

Por Redacción

El episodio ocurrió este sábado en un local de 8 y 46. Las cámaras de seguridad registraron cómo las mujeres aprovecharon un descuido de los empleados para llevarse productos sin pagar.

Dos mujeres robaron mercadería de un comercio del centro de La Plata y quedaron registradas por las cámaras de seguridad del negocio. Las imágenes muestran cómo actuaron mientras simulaban ser clientas y aprovechaban que los empleados estaban ocupados para concretar el robo.

El hecho ocurrió durante las últimas horas de este sábado en un local ubicado en 8 y 46. Según se observa en la filmación, las sospechosas recorrieron el comercio y, en un momento en que no eran observadas, comenzaron a guardar distintos productos en una bolsa de tela.

La maniobra pasó inadvertida para los trabajadores, por lo que ambas mujeres lograron retirarse del establecimiento con la mercadería sin despertar sospechas en ese momento.

Tras advertir lo sucedido, los propietarios del comercio difundieron las imágenes en las redes sociales y realizaron la denuncia correspondiente. Ahora, se busca identificar a las responsables y avanzar con la investigación.

"Los rostros blureados de los señalados corrresponden al video que se difundió.

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