Un momento de tensión se vivió ayer miércoles en pleno centro de La Plata, frente a la Legislatura bonaerense, donde se desarrollaba una de las dos protestas que tuvieron lugar en la Ciudad. El episodio ocurrió en la esquina de 7 y 51, cuando un pasajero de un colectivo discutió con el chofer porque se negaba a avanzar ante la presencia de manifestantes.

Según trascendió, el joven, que llevaba puesta una camiseta de Boca, comenzó a increpar al conductor y le pidió que siguiera su recorrido. “Pasalos por arriba, amigo”, habría sido una de las frases que lanzó durante la discusión.

La situación fue escalando y, de acuerdo con una versión, el pasajero habría llegado a golpear al chofer. El episodio derivó en la intervención policial y el joven terminó siendo trasladado a la comisaría Primera.

El hecho se produjo en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar durante la jornada en distintos puntos de La Plata, que generaron complicaciones en la circulación vehicular y el transporte público.