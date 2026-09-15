VIDEO | Pasaron a los tiros frente a un club de barrio de La Plata

El episodio ocurrió durante la noche en Arturo Seguí y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el paso de un auto gris mientras se escuchan varios disparos. No hubo heridos.

Un episodio que generó preocupación entre los vecinos de Arturo Seguí quedó registrado por una cámara de seguridad. Un auto gris pasó durante la noche por calle 139 entre 413 bis y 414 y, mientras avanzaba por la zona, se escucharon varios disparos.

El lugar se encuentra a pocos metros del C.I.D.I. Defensa (Club Integral Deportivo Infantil Defensa), una institución barrial a la que concurren alrededor de 140 chicos y chicas. Según señalaron vecinos de la zona, las detonaciones se produjeron cerca del club, aunque por el momento no se conocen mayores detalles sobre quiénes realizaron los disparos ni cuál habría sido el motivo.

En las imágenes puede observarse el paso del vehículo a una velocidad moderada. Segundos después se escuchan varias detonaciones. El registro es, hasta el momento, uno de los principales elementos para intentar reconstruir lo ocurrido.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del episodio. Tampoco se informaron por el momento personas identificadas en relación con el hecho.

Preocupación en el club de Arturo Seguí

La situación generó mayor inquietud en la comunidad del club debido a que la institución ya había sufrido un robo. El pasado 26 de julio, delincuentes ingresaron al C.I.D.I. Defensa y se llevaron mercadería destinada a la merienda, tres pavas eléctricas, una cocina, vasos, tazas, indumentaria y pelotas utilizadas para los entrenamientos y partidos.

El club fue creado en 2020 como un proyecto comunitario inspirado en Defensa y Justicia y actualmente recibe a unos 140 chicos y chicas que participan de sus actividades deportivas.

Mientras los vecinos esperan que se esclarezca lo sucedido, el video de la cámara de seguridad permite observar el paso del vehículo y escuchar las detonaciones, aunque todavía no hay precisiones sobre los responsables ni sobre las circunstancias que originaron los disparos.