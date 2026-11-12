VIDEO | Pelea y golpes en un supermercado de La Plata

Un episodio que comenzó con una discusión por el presunto intento de llevarse productos terminó con una pelea a golpes dentro de un supermercado de La Plata. El hecho ocurrió en el comercio Fénix, ubicado en 155 entre 64 y 65, y quedó registrado en un video que llegó a manos de vecinos.

Según relató un vecino, el conflicto se habría originado cuando un menor de edad ingresó al local para realizar una compra. En el exterior del supermercado suelen dejarse cajones con productos para recambio, entre ellos yogures y lácteos. Después de pagar, el chico se habría acercado a uno de esos cajones y tomado algunos artículos, aparentemente porque creyó que estaban allí para ser descartados.

Ante esa situación, el dueño del comercio lo retuvo y dio aviso a la Policía. Efectivos llegaron al lugar, tomaron declaraciones y luego se retiraron. El menor también se fue.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. De acuerdo con el testimonio del vecino, minutos después se presentó en el supermercado un hombre que decía ser el padre del chico. A los gritos, cuestionó el accionar del comerciante y sostuvo que su hijo "no era un chorro" y que no aceptaba que lo hubieran tocado.

El hombre se retiró, pero unos diez minutos más tarde regresó acompañado por una mujer, quien sería la madre del menor. Fue entonces cuando se produjo el enfrentamiento.

Las imágenes muestran una sucesión de empujones, golpes y forcejeos dentro del supermercado, entre las cajas y las góndolas y ante la presencia de clientes que se encontraban en el establecimiento.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles personas lesionadas ni sobre actuaciones posteriores al enfrentamiento.