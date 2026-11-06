VIDEO | "Por centímetros no nos mató": así fue choque del vehículo que se incrustó en un comercio de City Bell

El accidente que terminó con una Volkswagen Taos incrustada dentro de un comercio de City Bell pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Un video de una cámara de seguridad registró el momento en que la camioneta perdió el control, atravesó la fachada del local y pasó a centímetros de atropellar a una mujer que se encontraba en el lugar.

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en la zona de 146 y 467. El conductor, un hombre de 90 años, intentaba retirarse de un estacionamiento cuando, por motivos que se investigan, avanzó hacia adelante en lugar de maniobrar para salir a la calle.

Las imágenes muestran la impactante secuencia: la SUV acelera, atraviesa el frente del comercio y se mete en el salón. En su recorrido, queda a muy poca distancia de una mujer, que por centímetros logra evitar ser embestida.

La escena deja en evidencia el riesgo que representó el accidente y la casualidad que evitó que hubiera más personas afectadas.

Tras el impacto, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias UDEC llegaron al lugar. El conductor recibió asistencia médica por las lesiones sufridas, mientras que el comercio registró importantes destrozos materiales.