VIDEO. Robos de flexibles en La Plata: una seguidilla preocupa a vecinos de barrio Hipódromo

La advertencia por el robo de flexibles de gas volvió a cobrar fuerza en La Plata. A pocos días de que se conocieran nuevos datos sobre esta modalidad delictiva, vecinos de barrio Hipódromo denunciaron una seguidilla de hechos en la zona de 121 y 37, donde varias instalaciones domiciliarias fueron blanco de los delincuentes.

La situación quedó registrada en un video que acompaña esta nota y que muestra uno de los episodios ocurridos en el sector. Los robos vuelven a poner en alerta a los vecinos, no solo por el perjuicio económico que implica la sustracción del conducto, sino también por el riesgo que genera la manipulación de las conexiones de gas.

El caso se suma a una problemática que viene siendo denunciada desde distintos barrios de la ciudad. Según los últimos datos difundidos, durante el último mes cerca de 100 familias resultaron damnificadas y ya se contabilizan alrededor de 450 robos de flexibles en La Plata en lo que va del año.

Una modalidad que volvió a aparecer en distintos barrios

El robo de flexibles se convirtió en una modalidad reiterada en la ciudad. Los delincuentes sustraen el conducto que conecta la instalación domiciliaria con el regulador, un elemento metálico que puede ser retirado en pocos minutos.

Pero la consecuencia del robo excede el perjuicio material. Al quedar expuesta la conexión, puede producirse una liberación de gas natural y generarse una situación de riesgo tanto para los habitantes de la vivienda como para las propiedades linderas.

Camuzzi ya había advertido sobre las consecuencias que puede tener la extracción de estos elementos y recomendó no manipular las instalaciones ante un robo o una pérdida.

La advertencia que vuelve a quedar en primer plano

La seguidilla registrada ahora en barrio Hipódromo vuelve a poner el foco sobre una problemática que EL DÍA viene reflejando en distintas oportunidades.

Además de afrontar el costo de reposición, los vecinos afectados pueden quedar temporalmente sin suministro hasta que la instalación sea revisada y reparada por personal habilitado.

El riesgo principal, sin embargo, está relacionado con la posibilidad de que la pérdida de gas derive en incendios, explosiones o intoxicaciones, especialmente cuando la sustracción ocurre durante la madrugada y los habitantes no advierten inmediatamente lo sucedido.

Qué hacer si roban un flexible

Ante la detección de un flexible sustraído o de una pérdida de gas, la recomendación es no tocar la instalación ni intentar repararla por cuenta propia.

La intervención debe quedar en manos de personal matriculado. Frente a una emergencia vinculada con el servicio de gas, Camuzzi dispone de las líneas 0800-666-0810 y 0810-666-0810.

Mientras los vecinos de barrio Hipódromo vuelven a reclamar atención sobre la seguidilla de hechos, los robos de flexibles siguen acumulando casos en distintos puntos de La Plata y mantienen vigente una advertencia que va más allá del delito: la manipulación de una conexión de gas puede poner en riesgo a toda una vivienda y también a quienes viven alrededor.