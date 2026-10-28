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VIDEO. Se incendió un colectivo en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El fuego se desató sobre la autovía, en el kilómetro 9, a la altura de Sarandí, frente al Parque Avellaneda Shopping, el antiguo paseo comercial Auchan. Por el momento, no se informaron las causas del siniestro ni si hubo personas heridas.

Por Redacción

Un colectivo de la línea 159 se incendió en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 9, en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. El episodio ocurrió en las inmediaciones del Parque Avellaneda Shopping, el centro comercial que anteriormente funcionaba bajo el nombre de Auchan.

El siniestro generó preocupación entre quienes circulaban por uno de los principales corredores viales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense y la capital provincial.

La unidad afectada pertenece a la línea 159, que conecta distintos puntos de la zona sur del Gran Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires y localidades de la región.

Por el momento, no se dieron a conocer detalles oficiales sobre cómo se inició el fuego ni sobre la existencia de pasajeros o trabajadores afectados por el episodio.

Se aguarda información sobre el operativo desplegado en el lugar y las posibles consecuencias para la circulación vehicular en ese tramo de la autopista.

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