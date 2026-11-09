La inseguridad en el centro de La Plata motivó un destacable gesto de empatía y compañerismo en un grupo de trabajadores del Teatro Argentino. Todo comenzó el pasado jueves, cuando una empleada sufrió el robo de la bicicleta de su hijo. El hecho se concretó a plena luz del día y en uno de los accesos del emblemático edificio, un sector que se caracteriza por su intenso tránsito peatonal y vehicular.

Al conocer la lamentable noticia, el entorno laboral de la mujer decidió no quedarse de brazos cruzados. Impulsada por la jefa del sector, la comunidad de trabajadores inició una rápida recaudación que sumó el aporte desinteresado de diversas áreas del teatro. El objetivo fijado consistía en reunir los fondos necesarios para adquirir un transporte a estrenar y revertir el mal trago que padecía la familia.

Con el dinero juntado en escasos días, el grupo logró efectivizar la compra. Para coronar la iniciativa solidaria, tres compañeras se trasladaron hasta la casa de la damnificada para entregar el rodado de sorpresa.

La conmovedora escena quedó inmortalizada en un video en la vivienda de la víctima del robo. Al salir a la vereda para atender el llamado a su puerta, la mujer descubrió la sorpresa y rompió en llanto ante el inmenso gesto de su grupo de trabajo. Segundos después, su hijo apareció en la entrada de la casa y compartió la inmensa alegría.