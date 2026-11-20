Un accidente de tránsito en plena avenida 122, a la altura de calle 42, terminó con una gresca generalizada entre varias personas y agentes municipales que trabajaban en la zona. El episodio ocurrió en el límite entre La Plata y Ensenada y quedó registrado en un video que muestra los momentos de tensión posteriores al choque.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a una bicicleta playera roja y una Ford EcoSport blanca. Como consecuencia del impacto, el joven que circulaba en el rodado menor sufrió lesiones en sus extremidades y fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Gutiérrez. Al momento de la asistencia se encontraba consciente.

Sin embargo, el accidente no fue el único episodio que se vivió en el lugar. Según versiones recogidas en la zona, vecinos del barrio y allegados al ciclista se enfrentaron a golpes de puño con agentes municipales que intervenían en el operativo.

En medio de la confusión, también surgieron versiones de que algunos de los presentes habrían intentado agredir al conductor de la camioneta, en una suerte de reacción por lo ocurrido con el joven. Esa circunstancia, de todos modos, no fue confirmada en el parte policial.

Cómo fue el accidente en avenida 122

Según declaró el conductor de la EcoSport, un hombre de 67 años, circulaba por avenida 122 en dirección a la Autopista Buenos Aires-La Plata cuando, al llegar a la intersección con calle 42, el ciclista habría cruzado desde su derecha.

El automovilista permaneció en el lugar y manifestó no haber sufrido lesiones. En tanto, el personal policial aguardó la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la fiscalía de turno de La Plata.