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VIDEO. Un hombre en silla de ruedas fue atropellado en La Plata y terminó internado en el hospital Rossi

El accidente ocurrió anoche en la esquina de 13 y 84. La víctima, de 43 años, sufrió lesiones y debió ser trasladada por una ambulancia del SAME.

Por Redacción

Un hombre de 43 años que se movilizaba en silla de ruedas fue atropellado durante la noche del viernes en La Plata y debió ser trasladado al hospital Rossi para recibir atención médica.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de 13 y 84, donde intervino personal policial de la comisaría Octava luego de recibir un alerta al 911. Según informaron fuentes policiales, el aviso advertía sobre la presencia de un hombre en silla de ruedas que podría provocar una colisión con los vehículos que circulaban por la zona.

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre sobre la cinta asfáltica. De acuerdo con las primeras actuaciones, ya había sido embestido por un automóvil y presentaba un leve sangrado en la boca.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME y se dispuso un corte preventivo de las calles para facilitar las tareas de asistencia. Minutos después arribó el móvil 08, que trasladó a la víctima al hospital Rossi.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo la intervención de la UFI N° 14. La Fiscalía dispuso la presencia de peritos en el lugar, el secuestro del vehículo involucrado y el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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