VIDEO | Un motochorro se robó un galgo cachorro en La Plata y quedó filmado

El hecho ocurrió este martes al mediodía en 34 entre 131 y 132. El perro se llama Kiro y su familia difundió las imágenes del robo para intentar recuperarlo.

Una familia de La Plata atraviesa horas de angustia tras el robo de Kiro, un galgo cachorro que fue llevado por un motochorro este martes al mediodía. El episodio ocurrió en la zona de 34 entre 131 y 132 y quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa cómo el delincuente se lleva al animal, que había salido de su casa. Sus dueños advirtieron que esta vez no regresaba, como solía hacerlo cuando se escapaba por unos minutos, y comenzaron a buscarlo.

La familia difundió los videos con la esperanza de obtener información que permita encontrar a Kiro y recuperarlo. Quienes puedan aportar algún dato pueden comunicarse al 221 419-4672.