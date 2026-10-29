VIDEOS | Así se movía la banda que asaltó al pediatra en La Plata

Las imágenes del Centro de Operaciones Municipal permitieron identificar el auto que habrían utilizado para escapar tras los robos. Por la investigación hay un hombre detenido y una mujer imputada.

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) registraron movimientos que ahora forman parte de la investigación por una serie de entraderas cometidas en el casco urbano de La Plata. El análisis de las imágenes y del sistema de lectura de patentes permitió identificar un Volkswagen Suran negro que habría sido utilizado para escapar tras los robos y establecer coincidencias entre distintos episodios.

A partir de esos registros y de las tareas realizadas por la Policía, la Justicia ordenó tres allanamientos en domicilios de Tigre y La Matanza. Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre de 47 años y una mujer de 39 quedó imputada. Además, secuestraron el vehículo investigado, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La investigación está a cargo de la UFI N.º 11 de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, y busca determinar la participación de los sospechosos en al menos tres robos denunciados durante octubre.

El asalto al pediatra de La Plata

Uno de los hechos investigados fue el robo sufrido por el pediatra Jorge Morano en su vivienda y consultorio de calle 4 entre 51 y 53. Allí, cuatro personas fueron mantenidas cautivas durante alrededor de dos horas mientras los asaltantes buscaban dinero y objetos de valor.

El episodio ocurrió cerca de las 13, a pocos metros de la Gobernación bonaerense y del Ministerio de Seguridad provincial. Entre las víctimas estaban el médico, su madre de 84 años, una paciente y la hija de esta, de 10 años.

Morano contó a EL DIA que los delincuentes ingresaron a la propiedad y amenazaron a quienes estaban allí. “Lo que más me partía el alma era ver cómo sufría la nena”, relató al reconstruir las horas de cautiverio.

Aunque las víctimas no sufrieron lesiones físicas, el médico describió los gritos, las amenazas y el desorden que dejaron los asaltantes. La Justicia busca establecer si los sospechosos detenidos o imputados participaron de ese hecho y de los restantes episodios investigados.