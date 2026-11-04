VIDEOS | Piedrazos y agresiones a un chofer de micros en La Plata: una mujer quedó detenida

El episodio ocurrió en un colectivo de la línea 520, ramal 2. La mujer habría golpeado al conductor y luego arrojado una piedra contra el parabrisas. Un hombre también fue identificado y la UFI N° 15 interviene en la causa.

Un episodio de tensión se registró este miércoles en La Plata, cuando una pasajera y un pasajero protagonizaron un altercado con el chofer de un colectivo de la línea 520. Según informaron fuentes policiales, la pareja se habría negado a pagar el boleto y, cuando el conductor les pidió que descendieran de la unidad, ambos se tornaron agresivos.

El hecho ocurrió en la zona de diagonal 73 y 70, aunque el primer alerta al 911 situó a los involucrados en calle 9 entre 67 y 68. Personal de la Motorizada SASU acudió al lugar y entrevistó al conductor, de 36 años.

De acuerdo con su relato, la mujer comenzó a agredirlo físicamente con cachetadas. Luego descendió del colectivo y arrojó una piedra contra el parabrisas delantero, que terminó astillado.

El vehículo involucrado es un Mercedes Benz de color amarillo, interno de la línea 520, ramal 2.

Una mujer quedó aprehendida

Tras el procedimiento, los efectivos identificaron a los involucrados como Agustina Marcela Natali Gordillo, de 24 años, e Isaack Ernesto Tarnosky, de 37.

La mujer quedó aprehendida por el delito de daños, mientras que el hombre fue identificado y trasladado junto con ella a la comisaría Novena de La Plata.

La causa quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, que dispuso la aprehensión de la mujer y solicitó que las actuaciones sean remitidas este jueves a primera hora.

El episodio fue caratulado como daños y no se informaron lesiones de gravedad en el conductor.