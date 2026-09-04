Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Viernes accidentado en La Plata: dos fuertes choques complicaron el tránsito en el centro

Los siniestros ocurrieron en Plaza Rocha, en 7 y 60, y en la esquina de 44 y 2. En uno de los hechos intervino personal médico del SAME. También trabajaron Bomberos y se registraron demoras en la circulación.

Por Redacción

La mañana de este viernes comenzó con complicaciones para los automovilistas que circulaban por el centro de La Plata, donde se registraron dos fuertes choques en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los siniestros tuvo lugar en la zona de Plaza Rocha, en la intersección de avenida 7 y calle 60, un sector de intenso movimiento vehicular y peatonal. El impacto generó un importante despliegue de los equipos de emergencia y dificultades para circular por la zona.

El segundo episodio ocurrió en avenida 44 y calle 2, también en pleno casco urbano. El choque provocó nuevas demoras y obligó a extremar las precauciones a quienes transitaban por ese sector.

SAME y Bomberos, presentes

Ante la sucesión de accidentes, intervinieron equipos del SAME y personal de Bomberos, que trabajaron en uno de los puntos para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

Hasta el momento no se informaron oficialmente mayores detalles sobre la mecánica de los accidentes ni sobre la gravedad de las eventuales lesiones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?