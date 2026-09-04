Viernes accidentado en La Plata: dos fuertes choques complicaron el tránsito en el centro

La mañana de este viernes comenzó con complicaciones para los automovilistas que circulaban por el centro de La Plata, donde se registraron dos fuertes choques en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los siniestros tuvo lugar en la zona de Plaza Rocha, en la intersección de avenida 7 y calle 60, un sector de intenso movimiento vehicular y peatonal. El impacto generó un importante despliegue de los equipos de emergencia y dificultades para circular por la zona.

El segundo episodio ocurrió en avenida 44 y calle 2, también en pleno casco urbano. El choque provocó nuevas demoras y obligó a extremar las precauciones a quienes transitaban por ese sector.

SAME y Bomberos, presentes

Ante la sucesión de accidentes, intervinieron equipos del SAME y personal de Bomberos, que trabajaron en uno de los puntos para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

Hasta el momento no se informaron oficialmente mayores detalles sobre la mecánica de los accidentes ni sobre la gravedad de las eventuales lesiones.