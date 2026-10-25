Villa Castells en alerta: un robo millonario agrava la inseguridad

Una casa revuelta, una reja violentada y un botín millonario. Un vecino de Villa Castells regresó a su vivienda después de pasar la noche afuera y descubrió que habían entrado a robarle. Los delincuentes habrían accedido por el fondo de la propiedad, y escaparon con una importante suma de dinero en dólares y pesos, y con otros elementos de valor. El caso vuelve a encender las alarmas en un barrio de la zona norte de La Plata donde los reclamos por inseguridad se acumulan desde hace tiempo.

En base a lo informado por voceros a EL DIA, el episodio ocurrió en una casa de 9 entre 504 y 505. Según consta en la denuncia, los ladrones aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar. Lo cierto es que cuando regresó advirtió que una de las rejas de la ventana de la cocina había sido violentada. Al entrar, encontró toda la vivienda revuelta y comenzó a revisar qué le faltaba.

Como se mencionó, el botín incluyó un monto superior a los 9 mil dólares, y otros elementos de valor. La investigación continúa para intentar identificar a los responsables, aunque por el momento no se informaron detenciones.

La investigación quedó en manos de la comisaría Decimotercera, que deberá establecer cómo actuaron los responsables, por dónde ingresaron y qué hicieron durante las horas en que la casa permaneció vacía.

UNA CUADRA GOLPEADA

El nuevo episodio tiene un antecedente que le da un peso particular. En marzo, EL DIA contó el caso de otro vecino de la misma cuadra de calle 9 y 505, cuya vivienda fue desvalijada mientras se encontraba de viaje por trabajo. Pero aquella historia tuvo un agravante: cuando el hombre salió para dirigirse a la comisaría y formalizar la denuncia, los delincuentes volvieron a entrar a su casa y se llevaron más pertenencias.

En aquella oportunidad, la víctima había encontrado su vivienda revuelta y constatado el faltante de un televisor, una computadora portátil, una afeitadora y dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares. Después de la primera intervención policial, regresó al domicilio y advirtió que se habían llevado también mercadería y ropa. Además, uno de sus perros había desaparecido durante el episodio.

La repetición de hechos en un radio tan acotado vuelve a poner bajo la lupa la situación de seguridad de Villa Castells. No hay elementos para afirmar que ambos robos hayan sido cometidos por las mismas personas, pero la cercanía entre los domicilios y la reiteración de intrusiones en viviendas alimentan la preocupación de quienes viven en el sector.

“NOS CUIDAMOS ENTRE NOSOTROS”

En septiembre, EL DIA volvió a recorrer Villa Castells y recogió testimonios de vecinos que describieron una problemática que, según sostienen, excede un episodio puntual. Los frentistas hablaron de robos callejeros, entraderas, vandalismo y movimientos sospechosos que intentan seguir mediante cámaras particulares y grupos de WhatsApp.

En aquella recorrida, también señalaron sectores que consideran especialmente conflictivos y plantearon su inquietud por la reiteración de hechos atribuidos, según sus testimonios, a personas que son aprehendidas y luego vuelven a circular por el barrio. A la vez, varios vecinos destacaron el trabajo policial, aunque advirtieron que las respuestas no alcanzan para frenar una situación que consideran persistente.

“Nos cuidamos entre nosotros porque no queda otra. Si pasa algo, enseguida aparecen mensajes, llamados y videos. Pero no debería ser así. Nosotros no queremos hacer de policías. Queremos vivir tranquilos, en paz”, resumió entonces uno de los frentistas.