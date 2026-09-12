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“La táctica del rengo”

Villa Elisa en alerta por una banda que marcaría casas

Por Redacción

Vecinos de Villa Elisa volvieron a poner el grito en el cielo por la seguidilla de robos que, según denuncian, se registra en distintos sectores del barrio. El último episodio ocurrió ayer en 415 entre 135 y 136, donde una mujer que caminaba junto a su hijo fue abordada y asaltada en plena calle.

“Hoy (por ayer) le robaron a una mujer que estaba con su bebé. No es un hecho aislado: en nuestro barrio se están produciendo robos prácticamente todos los días”, señaló un vecino a EL DIA, al reclamar mayor presencia policial y tareas de prevención. Pero además de la frecuencia de los ataques, los residentes aseguran haber detectado una particular maniobra que utilizan los delincuentes para estudiar el terreno antes de actuar.

Según explicaron, uno de los sospechosos simularía tener una renguera y caminaría lentamente por la zona, mientras otro aprovecharía la situación para observar las viviendas y los movimientos de los vecinos. “Necesitamos que nuestro reclamo sea escuchado antes de que ocurra algo todavía más grave”, expresó otro vecino.

La presunta estrategia, conocida entre los residentes como “la táctica del rengo”, generó todavía más preocupación porque, según sostienen, permitiría a los delincuentes recorrer las cuadras sin levantar sospechas y analizar qué casas presentan mayores “posibilidades” para ingresar.

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