Villa Elisa: golpean a un jubilado de 74 años durante un robo

Un jubilado de 74 años fue víctima de un violento asalto en su propia casa de Villa Elisa, donde tres hombres irrumpieron para robarle y no dudaron en golpearlo. El ataque le provocó lesiones en la frente y las costillas. Los delincuentes escaparon con una suma importante de dinero en pesos y dólares, además de otras pertenencias, y permanecen prófugos.

De acuerdo a lo revelado por fuentes del caso a EL DIA, el terrible episodio ocurrió en las últimas horas, a plena luz del día, en una propiedad ubicada en Camino Centenario y 45. El caso volvió a encender las alarmas en la zona norte de La Plata, donde vecinos de distintas localidades vienen denunciando una sucesión de robos domiciliarios, algunos de ellos con un importante despliegue de violencia contra quienes se encuentran en el interior de las viviendas.

Según la denuncia radicada en la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa, los tres sospechosos ingresaron por la parte trasera de la vivienda y atacaron al adulto mayor. Durante el asalto, le provocaron lesiones en el lado izquierdo de la frente y en las costillas. Después, revisaron el lugar y se apoderaron de dinero y distintos elementos antes de escapar.

En base a lo detallado, entre las pertenencias sustraídas se encontraban una alianza de oro con el nombre “Silvia” grabado y un reloj de pulsera con malla metálica. Además, los delincuentes se llevaron una suma importante de dinero en pesos y dólares. Una parte estaba en efectivo y otra se encontraba en una cuenta virtual.

Tras el dramático episodio sufrido, y muy conmocionado aún, la víctima pudo presentarse en la dependencia policial para denunciar el ataque. A partir de allí, se iniciaron las actuaciones por robo y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) quedó abocado a las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

Por ahora, según pudo saber este diario, no se realizaron detenciones. La causa quedó bajo intervención de las autoridades judiciales del Departamento Judicial La Plata, mientras se procura reunir elementos que permitan avanzar sobre los autores del hecho.

LA ZONA NORTE, EN ALERTA

El asalto al jubilado de Villa Elisa no aparece en un escenario aislado. En los últimos meses, distintos sectores de la zona norte de La Plata fueron escenario de robos en viviendas, con delincuentes que ingresaron a propiedades particulares y, en algunos casos, redujeron y golpearon a sus ocupantes para concretar los asaltos.

En City Bell, uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió en una casa de la zona de 20 y 479, a pocas cuadras del Club Banco Provincia. Allí, un grupo de delincuentes llegó en un automóvil gris y varios de sus integrantes ingresaron a la propiedad, mientras otro permanecía afuera. Las víctimas fueron obligadas a permanecer en el suelo y uno de los asaltantes llegó a apuntarle con un arma a uno de los moradores. Los investigadores analizaron distintos elementos, entre ellos el vehículo utilizado para llegar al lugar.

La banda ingresó por un patio trasero del domicilio. Hasta el momento no hubo detenciones

También en esa localidad, vecinos denunciaron otro violento episodio en una vivienda de 476 y Camino Belgrano. Según los testimonios recogidos en el barrio, al menos cuatro delincuentes ingresaron a la casa, redujeron a la víctima y la amenazaron. El relato sobre el ataque, que incluyó la colocación de una bolsa en la cabeza, profundizó la preocupación de quienes viven en el sector.

La sucesión de hechos también alcanzó a Gonnet, donde residentes de distintos puntos vienen expresando su inquietud por los ingresos a viviendas, los movimientos sospechosos y la falta de respuestas que, aseguran, perciben ante la reiteración de episodios delictivos. En sectores cercanos al Hospital San Roque y a la República de los Niños, la preocupación por la seguridad forma parte de los reclamos vecinales.

Aunque por el momento no hay elementos que permitan afirmar que estos casos estén vinculados entre sí, la repetición de asaltos domiciliarios violentos vuelve a poner bajo la lupa la situación de seguridad en el norte platense. En Villa Elisa, la investigación recién comienza y el objetivo es determinar quiénes fueron los tres hombres que entraron a la casa del jubilado y lo atacaron para robarle.

Mientras tanto, el caso deja otra vez en primer plano una preocupación que atraviesa a los vecinos de la región: la vulnerabilidad de quienes quedan expuestos dentro de sus propias casas, incluso a plena mañana, frente a delincuentes dispuestos a ejercer violencia para llevarse dinero y objetos de valor.