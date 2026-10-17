Una mujer de 32 años fue aprehendida este sábado en el local de Nike ubicado sobre el Camino Centenario, entre 506 y 507. Intentó llevarse tres camperas y tres pantalones sin pagar, pero la alarma del comercio la delató cuando se disponía a salir.

Una mujer oriunda de Tres de Febrero fue descubierta cuando intentaba robar indumentaria deportiva en el outlet de Nike de La Plata. El episodio ocurrió este sábado en el comercio situado en Camino Centenario al 2565, en Gonnet, y terminó con la sospechosa aprehendida.

Según informaron fuentes policiales, la mujer, de 32 años, habría intentado sustraer seis prendas: tres camperas y tres pantalones de la marca Nike. Sin embargo, cuando se disponía a abandonar el local, el sistema de alarma advirtió la maniobra y personal de seguridad logró retenerla hasta la llegada de los efectivos.

Al intervenir, los agentes constataron que las prendas tenían parte de las alarmas arrancadas, por lo que procedieron al secuestro de la mercadería y a la aprehensión de la sospechosa.

La mujer tiene domicilio en la localidad de Tres de Febrero y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa e interviene la UFI N° 8, que convalidó el procedimiento y dispuso que la aprehendida fuera trasladada junto con las actuaciones a primera audiencia.