Violencia extrema en La Plata: una discusión terminó en un feroz ataque

Un joven de 23 años permanece internado en terapia intensiva y su estado de salud mantiene en vilo a su familia, después de sufrir una brutal agresión en Altos de San Lorenzo. El ataque ocurrió durante la noche del domingo y, según denunciaron sus allegados, recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente cuando intentaba retirarse de una discusión. Ahora, reclaman que la Justicia investigue el hecho como una tentativa de homicidio y no como lesiones leves, tal como fue denunciado inicialmente.

El episodio ocurrió en 18 entre 81 y 82. Según fuentes policiales, la intervención comenzó a partir de un alerta al sistema de emergencias 911 por presuntas detonaciones de arma de fuego. Poco después, efectivos de la Comisaría Octava recibieron otro aviso: un llamado telefónico advertía que habían matado a una persona en ese sector de la ciudad.

Cuando los agentes llegaron, encontraron al joven tendido sobre la vía pública, visiblemente ensangrentado y con una importante pérdida de sangre en la cabeza. Aunque por momentos permanecía consciente, su estado generó preocupación y los efectivos solicitaron una ambulancia. Sin embargo, ante la demora de la asistencia médica y la gravedad de la situación, sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital San Martín.

La gravedad de la situación quedó reflejada en el acta policial a la que tuvo acceso EL DIA. Si bien el primer aviso alertaba sobre una persona presuntamente fallecida, al llegar los efectivos constataron que el joven todavía tenía signos vitales. Una vez en el hospital, los policías tomaron contacto con el personal médico para conocer su estado y recabar las primeras precisiones sobre las lesiones.

En una primera evaluación, la médica que lo asistió indicó que la lesión en la cabeza sería compatible con un golpe provocado por un objeto contundente y no con una herida de arma de fuego. El joven presentaba, además, mareos y desorientación.

Según relató el hermano de la víctima, todo habría comenzado con una discusión entre el joven y otro hombre. En medio del altercado, el muchacho habría decidido retirarse y tomó su moto, pero en ese momento lo atacaron por la espalda con un fierro. El golpe lo dejó inconsciente.

“Fue una tentativa de homicidio”, sostuvo el hermano, quien reclamó justicia y pidió que se profundice la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es qué ocurrió durante los momentos previos al ataque y cuál fue el desencadenante de la discusión.

Por el momento, la reconstrucción de esa secuencia se apoya, en parte, en el relato aportado por el hermano del joven, mientras que el procedimiento policial dejó constancia de la presencia de un testigo que podría contribuir a determinar cómo se produjo la agresión. La identificación de los involucrados y la recolección de testimonios serán claves para avanzar sobre lo sucedido.

Otro aspecto que preocupa a los familiares es la calificación legal con la que comenzó la causa. Para ellos, la violencia del ataque y las consecuencias que sufrió el joven no se corresponden con un episodio que deba quedar encuadrado únicamente como lesiones leves. Por eso, insisten en que se investigue si hubo intención de matarlo y reclaman que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

En este sentido la familia insiste en que las circunstancias del ataque y el estado en el que quedó el joven sean tenidos en cuenta para determinar la responsabilidad de los involucrados y establecer si corresponde una calificación penal más grave.