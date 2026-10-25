Violencia sin límites en La Plata: dos jovenes a los botellazos por una visera

Una cámara de seguridad registró el preciso instante en el que dos jóvenes protagonizaron una pelea y uno de ellos golpeó con una botella en la cabeza a un joven en medio de la disputa. El violento episodio tuvo lugar este sábado por la mañana en la intersección de 25 y 74.

Un conflicto originado por la aparente disputa de una gorra derivó en una grave agresión física en Altos de San Lorenzo. El hecho se produjo a eso de las nueve de la mañana de ayer y quedó documentado por una cámara de vigilancia privada instalada en la zona.

A través de las grabaciones, se pudo observar la secuencia completa de la pelea. Un muchacho vestido con una remera oscura camina por la calle, siendo perseguido por otro individuo, quien vestía un abrigo rojo y portaba una botella en una mano y la visera en disputa en la otra.

Tras avanzar unos metros, la víctima detuvo su marcha para encarar al otro joven. En ese preciso momento, el agresor le asestó un violento impacto en el cráneo con el envase de cristal, el cual estalló por la fuerza del golpe y tiró al damnificado al borde de la calle.

Lejos de finalizar el ataque, el victimario aprovecha la vulnerabilidad del joven en el suelo y le propinó otro golpe cuando este intentaba reincorporarse. Finalmente, el conflicto terminó con la intervención de un adulto que llevaba una extensa vara para intimidar al atacante, lo que forzó el fin de las agresiones.