Violencia sin tregua: enojado por un perro, apuñaló al dueño

El clima de violencia que atraviesa La Plata y toda la región con la que se entrelaza en un gran conglomerado urbano, volvió a sumar nuevos episodios graves, luego de los dos ataques a balazos registrados en los últimos días y que habían encendido las alarmas entre los vecinos.

Se sabe que el fenómeno no responde a una única causa ni se limita a los hechos de inseguridad. Se trata de una problemática multicausal, que se expresa de distintas maneras: peleas entre vecinos que terminan con heridos, episodios de violencia de género, robos violentos y ataques con armas.

En Arturo Seguí, un joven de 25 años terminó internado luego de ser atacado con un cuchillo durante una pelea originada por un conflicto vecinal.

El episodio ocurrió en la zona de 159 entre 414 bis y 415, donde se produjo una discusión entre dos hombres que terminó a golpes y posteriormente con una agresión con un arma blanca.

Según se informó, el conflicto se habría iniciado luego de que el perro de la víctima mordiera al joven de 18 años que posteriormente quedó detenido, cuando pasaba frente a su vivienda.

Tras una discusión, ambos se trenzaron a golpes de puño y, en medio de la pelea, el agresor habría utilizado un cuchillo tipo carnicero de unos 20 centímetros de hoja.

La víctima sufrió al menos tres heridas punzantes en la zona del omóplato y fue asistida por personal del SAME. Posteriormente fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, consciente y fuera de peligro.

El presunto agresor, identificado como Jonathan Brian Laprida, de 18 años, fue aprehendido en el lugar. Los efectivos secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque y dieron intervención a la UFI N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que el detenido sea llevado a primera audiencia. La imputación no es menor: tentativa de homicidio.

Se habla de un segundo demorado con idéntico apellido, aunque no se indicó el rol que tomó en el incidente.

Ensenada

En tanto, en Ensenada, una jubilada de 62 años fue víctima de un violento robo en la zona de avenida Bossinga y Zabala.

De acuerdo con la denuncia, una mujer descendió de un Volkswagen Gol conducido por un hombre y abordó a la víctima. Tras amenazarla con un arma blanca y golpearla en el rostro, le sustrajo su teléfono celular.

La pareja escapó a bordo del vehículo, pero a partir de un operativo cerrojo desplegado por la Policía fue localizada en inmediaciones de Quintana entre Liniers y Saavedra.

Los sospechosos fueron identificados como Milagros Abigail Molina, de 20 años, y Germán Pereyra, de 31, según las actuaciones policiales. Ambos fueron aprehendidos y, de acuerdo con el reporte oficial, se mostraron hostiles e intentaron agredir a los efectivos durante el procedimiento.

En poder de los acusados se secuestraron varios teléfonos celulares, dos cuchillos y el Volkswagen Gol utilizado para escapar. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde constataron excoriaciones en sus miembros superiores, consideradas de carácter leve.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Al conflicto urbano que terminó a los cuchillazos y al episodio de inseguridad, en la madrugada se sumó otro hecho de violencia, esta vez en el ámbito familiar y en un contexto de violencia de género, ocurrido también en Ensenada.

El episodio se registró en una vivienda de Saavedra entre San Martín y Leandro N. Alem, donde la Policía acudió tras un llamado realizado por una mujer de 81 años, que denunció haber sido agredida por su esposo.

Según consta en la denuncia, la víctima manifestó que su marido, un hombre de 85 años, le había propinado golpes de puño en la cabeza y también patadas. Con autorización de la mujer, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron allí al acusado, quien fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para ser examinada y los médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

La causa fue caratulada “lesiones en el contexto de violencia de género” e interviene la UFIJ N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso que el aprehendido y las actuaciones sean remitidos a primera audiencia.

En muchos de estos episodios parece haberse perdido el sentido común y la capacidad de razonar antes de actuar. Ante conflictos que podrían resolverse mediante el diálogo o una intervención adecuada, terminan primando los impulsos, la intolerancia y la reacción violenta. Una discusión vecinal, una mordida de perro, un desacuerdo o una disputa cotidiana pueden convertirse en pocos minutos en una agresión física, un ataque con un arma o un hecho mucho más grave, exponiendo una preocupante dificultad para gestionar los conflictos sin recurrir a la violencia.