Violenta entradera en Sicardi: delincuentes armados asaltaron a una mujer mayor y escaparon

El hecho ocurrió en una vivienda de calle 11 y 652. Los sospechosos quedaron bajo investigación y, pese a que se desplegó un operativo cerrojo, no pudieron ser atrapados. La víctima iba a realizar la denuncia policial.

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación en Sicardi, donde delincuentes armados protagonizaron una entradera en la vivienda de una mujer mayor, ubicada en la zona de calle 11 y 652.

Según la información preliminar que accedió EL DÍA, los asaltantes ingresaron a la propiedad y cometieron el robo. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido ni sobre los elementos que habrían sustraído.

Tras el hecho, se desplegó un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de localizar a los sospechosos. Sin embargo, el procedimiento no permitió detenerlos y los delincuentes lograron escapar.

En paralelo, vecinos de la zona aportaron registros de cámaras de seguridad que podrían ser de utilidad para avanzar en la investigación. En las imágenes se habría observado a personas que salían de una vivienda y subían a una camioneta. Además, los sospechosos se habrían movilizado en un Toyota Etios blanco.

La víctima tenía previsto realizar la correspondiente denuncia policial. Mientras se aguardan novedades sobre el caso, el episodio volvió a encender la alarma entre los vecinos de Sicardi, preocupados por los hechos de inseguridad registrados en el barrio.