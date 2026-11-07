Violentaron las rejas y desvalijaron una casa en Los Hornos

Tres delincuentes quedaron registrados por una cámara de seguridad cuando ingresaron a robar a una vivienda de Los Hornos, después de violentar las rejas del frente y aprovechar que no había nadie en el domicilio. Dos de ellos entraron a la propiedad mientras el tercero permaneció en la vereda, en una maniobra que quedó filmada y que ahora forma parte de la investigación. Cuando la familia regresó, encontró la casa revuelta y constató faltantes de elementos de valor.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en 162 bis entre 62 y 63. Según consta en la denuncia, la joven que vive allí se había retirado. Recién durante la madrugada, cuando su padre salió junto a su madre para acompañarla hasta su trabajo, se descubrió que la vivienda había sido blanco de un robo.

Al regresar, el hombre advirtió que había un hierro tirado en el suelo, junto a la entrada, y que los perros estaban afuera. La primera señal de que algo no estaba bien fue el ventanal abierto. Al revisar el frente, además, comprobó que las rejas habían sido violentadas.

La recorrida por el interior permitió establecer qué se habían llevado los ladrones: desde televisores, ropa y cuchillos de la cocina.

Pero uno de los datos centrales para reconstruir el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. Las imágenes aportadas a la investigación muestran, según el relato de la denuncia, a tres hombres que llegaron hasta la propiedad. Mientras uno permaneció afuera, otros dos ingresaron a la vivienda y concretaron la sustracción.

El caso vuelve a poner el foco en la inseguridad en Los Hornos, donde los robos a viviendas generan preocupación entre los vecinos. Esta vez, los delincuentes aprovecharon la ausencia de la familia, forzaron las protecciones del frente y actuaron con la tranquilidad de contar con un integrante del grupo que permanecía en la calle mientras los otros dos ingresaban.