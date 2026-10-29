Un violento robo se registró en las últimas horas en La Plata. Tres sospechosos —dos mayores de edad y un menor de 17 años— fueron aprehendidos por la Policía tras un operativo cerrojo, acusados de asaltar a punta de cuchillo un kiosko en la intersección de calle 7 y 56.

Los delincuentes irrumpieron en el comercio e intimidaron al empleado a cargo mediante el uso de armas blancas para sustraer dinero y pertenencias de valor. Tras recibir la alerta a través de un llamado radial, personal del Comando Patrullas de La Plata desplegó de inmediato un operativo cerrojo con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas sobre los autores.

La rápida respuesta policial permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho, más precisamente en la zona de calle 115 y 64. En poder de los involucrados, las fuerzas de seguridad secuestraron la totalidad de los elementos robados y las armas utilizadas para cometer el ilícito. Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a los tres acusados, todos en situación de calle: un hombre de 21 años, una mujer de 18 y un menor de edad de 17.

Entre las pertenencias incautadas en el marco de la requisa se hallaron: $30.000 pesos argentinos en billetes de baja denominación, un teléfono celular, un posnet de Mercado Pago, dos cuchillos metálicos (presuntas armas utilizadas en el asalto) y un par de anteojos.

La totalidad del procedimiento fue trasladada a la dependencia policial preventora. En el caso interviene la UFI N° 03 de La Plata y la UFI de Responsabilidad Juvenil N° 2. Desde la magistratura interviniente avalaron el accionar policial y solicitaron que los imputados mayores de edad sean remitidos a primera hora junto con las actuaciones de rigor. En tanto, respecto al menor de edad involucrado, la fiscalía en turno dispuso su inmediato traslado y alojamiento en un centro de recepción especializado.