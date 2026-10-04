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Violento asalto a una estética en pleno centro de La Plata

El dramático episodio ocurrió en un centro de estética ubicado en calle 6 entre 55 y 56. Las cámaras de seguridad del local captaron los instantes de terror tras el ingreso del ladrón, que continúa prófugo

Por Redacción

Un local de estética situado en pleno centro platense se convirtió en el escenario de un violento asalto que quedó íntegramente registrado por las cámaras de seguridad del comercio. El hecho, que tuvo lugar en la calle 6 entre 55 y 56 -a tan solo una cuadra de la Plaza San Martín-, generó conmoción en la zona debido a la brutalidad del atacante.

Al conocerse las imágenes de la cámara de seguridad, salió a la luz los escalofriantes momentos del robo perpetrado por un malviviente en el interior del salón. En las imágenes se puede observar la irrupción del delincuente de manera violenta y sorpresiva en el comercio.

Para evitar ser identificado, el sujeto actuó encapuchado y con el rostro completamente cubierto. En esos instantes, atacó y empujó a una mujer en la puerta de entrada y tras ello, avanzó hacia el interior del comercio donde se encontraban otras dos mujeres sentadas.

En esos momentos de tensión, la empleada que había sido brutalmente agredida, comenzó a forcejear con el delincuente. Sin embargo, el ladrón respondió con más empujones agresiones cuando la víctima se encontraba tirada en el suelo e indefensa.

Tras unos interminables segundos, el delincuente dio media vuelta y escapó rápidamente con varios objetos de valor entre sus pertenencias.

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