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Violento asalto a una jueza de La Plata: la maniataron junto a su hijo

Por Redacción

Una jueza de La Plata fue víctima de un violento asalto este viernes en su vivienda de Tolosa, donde tres delincuentes ingresaron durante la tarde y permanecieron alrededor de una hora y media. Se trata de la magistrada Claudia Greco (Juzgado Correccional N 4) que estaba junto a uno de sus hijos, de 24 años, cuando los ladrones irrumpieron en la propiedad.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los delincuentes maniataron y amenazaron a ambos y les exigieron dinero. Incluso les aseguraron que sabían de la existencia de una caja de seguridad en la vivienda, algo que la víctima negó.

Ante esa situación, la jueza entregó el dinero que llevaba en su cartera, correspondiente a parte de su sueldo, además de algunos dólares que tenía guardados. Los asaltantes también se llevaron un teléfono celular y otros objetos de valor. De acuerdo con las primeras informaciones, habían llegado preparados con valijas, en las que cargaron parte del botín antes de retirarse caminando.

Tras el asalto, personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión qué elementos fueron sustraídos y cómo ingresaron los delincuentes a la propiedad.

El episodio generó especial preocupación por el nivel de violencia y por el tiempo que los asaltantes permanecieron dentro de la vivienda, mientras mantenían amenazadas a las víctimas.

El antecedente: ya habían asaltado a la jueza en la misma casa

La vivienda de calle 531 entre 2 bis y 3 ya había sido escenario de un violento robo sufrido por la misma jueza en mayo de 2017. En aquella oportunidad, Claudia Greco, entonces titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata, había denunciado que los delincuentes actuaron con información previa sobre su familia y su actividad.

En ese asalto, dos hombres ingresaron a la propiedad y redujeron primero a la empleada doméstica. Poco después, la jueza regresó a su domicilio y también fue sorprendida por los delincuentes, quienes la encañonaron y la llevaron hasta la planta alta.

Según había relatado Greco en aquel momento, los asaltantes la acusaron de haber enviado a prisión al hermano de uno de ellos y le exigieron dinero para pagarle un abogado. Finalmente, se llevaron dólares, pesos, objetos de oro, un reloj, pulseras, cadenas y aros, además de pertenencias de sus hijos.

La magistrada había señalado entonces que los autores del robo “eran profesionales” y que todo indicaba que habían realizado una tarea de inteligencia previa. También contó que tanto ella como la empleada habían sido atadas de pies y manos y que a ella le habían cubierto la cabeza con una toalla.

Casi una década después, la misma vivienda volvió a ser escenario de un asalto, esta vez protagonizado por tres delincuentes que mantuvieron a la jueza y a uno de sus hijos reducidos durante aproximadamente una hora y media.

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