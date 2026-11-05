La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse entre los vecinos de La Plata tras un nuevo intento de robo protagonizado por cinco delincuentes que atacaron la vivienda de una mujer mayor. El episodio ocurrió este jueves 5 de noviembre en la zona de 524 entre 13 y 15, donde los sospechosos rompieron la puerta de ingreso de la propiedad con intenciones de entrar.

Según el relato de los vecinos, los asaltantes llegaron en un horario en el que ya se habrían registrado otros movimientos sospechosos en el barrio. Una vez frente a la vivienda, comenzaron a violentar la puerta para ingresar.

La situación pudo haber terminado de otra manera, pero los gritos desesperados de la mujer alertaron a quienes se encontraban en las inmediaciones. Además, se activó la alarma vecinal y los cinco delincuentes finalmente desistieron del ataque y escaparon antes de concretar el robo.

El episodio generó alarma entre los habitantes de la zona, especialmente por la vulnerabilidad de la víctima, una mujer mayor que quedó expuesta ante el accionar del grupo.

Denuncian otro intento de robo en menos de un mes

Los vecinos también advirtieron que no sería un hecho aislado. Según señalaron, el pasado 8 de octubre se produjo otro intento de robo en una vivienda ubicada en la zona de 13 y 524.

En ambos episodios, los sospechosos habrían actuado en horarios similares, una situación que despertó sospechas entre los habitantes del barrio, que temen que los delincuentes estén recorriendo las mismas calles para buscar viviendas vulnerables.

Ante esta situación, reclamaron mayor prevención y presencia policial para evitar nuevos ataques y pidieron estar atentos, especialmente durante las franjas horarias en las que se habrían producido los intentos de robo.

La alarma vecinal y la rápida reacción de los habitantes fueron determinantes para evitar que el último episodio terminara en un asalto dentro de la vivienda.