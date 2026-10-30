VIDEO | City Bell en alerta por las entraderas: "No vivimos tranquilos"

La inseguridad volvió a reunir a vecinos de City Bell. Decenas de vecinos se acercaron este viernes a la zona de Belgrano y 452 (a pocas cuadras del Parque Ecológico) para reclamar medidas ante una serie de entraderas y robos que, según denunciaron, se repiten en el barrio y alteraron la vida cotidiana. Durante una transmisión en vivo con EL DIA, compartieron sus experiencias y pidieron respuestas de las autoridades.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Antonieta, quien relató el violento asalto que sufrió junto a su familia en su vivienda de 451 y 22, a una cuadra y media del lugar de la convocatoria. El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre, en la previa del Día de la Madre, y se extendió durante aproximadamente dos horas.

Según contó, todo comenzó cuando escuchó un ruido en la parte trasera de la casa. Al encender la luz, vio una sombra y alcanzó a advertir que alguien intentaba ingresar. Sin embargo, los delincuentes barretearon una ventana y entraron cinco hombres.

"Me tiraron al piso, nos golpearon. Mi marido fue el más lastimado: con una cuchilla se la pasaban por la yugular, le cortaron la oreja y lo patearon", relató la mujer. También describió los destrozos que dejaron en la vivienda y enumeró los objetos que se llevaron, entre ellos dinero, joyas, ropa y una camioneta.

Antonieta contó que los asaltantes se comunicaban con una persona a la que llamaban "el enano", quien aparentemente daba instrucciones desde el exterior. También estimó que el grupo podía estar integrado por siete personas, ya que los vecinos observaron dos vehículos que circulaban por las inmediaciones durante el episodio.

La mujer destacó además que, mientras algunos integrantes de la banda golpeaban a su marido, otro tuvo una actitud que describió como menos agresiva. "Le agarraron el dedo con una pinza, agarraron un serrucho, lo tiraron al piso y lo pateaban", contó sobre la violencia que sufrió su pareja.

"No vivimos tranquilos"

La preocupación no se limita a las víctimas directas. Otra vecina explicó que los residentes modificaron sus rutinas por temor a nuevos robos y que organizaron grupos de alarma para mantenerse comunicados entre distintas zonas.

"Me da miedo que mi hija baje del colectivo a las 7 de la tarde y camine dos cuadras. No salgo a hacer un mandado a la nochecita", expresó. Y agregó: "Estamos rehenes de esta situación. Nos autoaseguramos: alarma vecinal, alarma en la casa, rejas, alambre de púa. Ya más no podemos hacer".

La mujer aseguró que en las últimas dos semanas se produjeron entre tres y cuatro episodios con ingresos armados a viviendas. "Yo no soy damnificada en este momento. Vengo porque son damnificados muchos vecinos, pero puedo ser yo la próxima", sostuvo.

Otro residente, que vive cerca de la casa asaltada, describió los cambios en la vida cotidiana: "Tenés que pensar cómo salís, qué llevás cuando vas a hacer un mandado, fijarte quién entra, quién sale y quién anda por el barrio. Ya no se puede vivir así".

También cuestionó la respuesta que reciben cuando intentan comunicarse con las autoridades. Según contó, en algunas oportunidades les dijeron que no había móviles disponibles o combustible para acudir ante los llamados. "La gente se cansó y ya no llama más", afirmó.

El reclamo por más controles en los accesos

Durante la convocatoria, otra vecina planteó que el problema requiere medidas que vayan más allá de la presencia ocasional de patrulleros. En ese sentido, pidió reforzar los controles en los ingresos a la ciudad y mencionó especialmente el acceso por el Camino General Belgrano.

"Se está dando esta nueva modalidad: no es que entra un ratero, son cinco personas, cuatro personas, dos de campana. No necesitan lastimar, pero hacen mucho daño", señaló.

Los residentes también cuestionaron la falta de prevención y reclamaron que las autoridades municipales, provinciales y policiales intervengan para evitar nuevos episodios. La convocatoria se sumó a otros reclamos por inseguridad que vienen expresándose en distintos sectores de City Bell, entre ellos el barrio Savoia.

El planteo de los vecinos fue unánime: poder recuperar la tranquilidad, salir de sus casas sin temor y dejar de vivir pendientes de quién circula por las calles. Sobre el cierre de la transmisión, el grupo resumió su pedido con un reclamo que repitieron varias veces: "Seguridad, seguridad, seguridad".