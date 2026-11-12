Perdió el control, volcó y cayó a una zanja con su auto en la Ruta 2

Un fuerte despiste y vuelco se registró este jueves sobre la Ruta 2, en jurisdicción de La Plata, donde un auto perdió el control y quedó invertido dentro de una zanja de desagüe. A pesar de la violencia del impacto, el único ocupante del rodado resultó ileso.

De acuerdo con el parte policial, el episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 53, en la mano con sentido descendente. Por motivos que son materia de investigación, el conductor de un Volkswagen Polo de color blanco, un hombre de 65 años, realizó una maniobra para ingresar hacia un barrio lindero, perdió la estabilidad del coche y precipitó hacia una alcantarilla situada a la vera de la traza. Como consecuencia de la caída, el vehículo terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el alerta por el despiste, una ambulancia perteneciente a la concesionaria AUBASA arribó al sector para asistir al automovilista. Luego de efectuar los controles clínicos de rigor sobre la banquina, la profesional médica determinó que el hombre se encontraba en buen estado de salud y descartó la necesidad de derivarlo hacia un centro asistencial.

En el lugar también intervino personal de la Zona Operativa Vial I La Plata para ordenar la circulación vehicular y prevenir nuevos incidentes sobre la autovía. Finalmente, una grúa de auxilio retiró el Volkswagen Polo del interior del desagüe, lo que permitió normalizar por completo el tránsito en la zona.