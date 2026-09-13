Volcó en un zanjón de Ensenada y debieron asistirlo Bomberos y SAME

Un vehículo perdió el control y terminó volcando durante la tarde-noche del sábado en un sector de la localidad de Ensenada. El siniestro ocurrió en la zona de Camino Rivadavia y La Hidráulica, donde se desplegó un operativo de asistencia.

Tras el aviso, acudieron al lugar los móviles 53 y 57 de Bomberos de Ensenada, cuyos efectivos trabajaron en la asistencia y en las tareas preventivas correspondientes luego del vuelco.

Los trabajos estuvieron a cargo del oficial principal José Luis Aparicio, mientras que también intervino personal del SAME, que evaluó la situación en el lugar.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que el conductor perdió el control del rodado ni sobre la existencia de personas heridas.