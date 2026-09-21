Volcó una camioneta del Batallón 601 en ruta 11

Una camioneta militar, que regresaba de realizar maniobras en Magdalena, volcó en la ruta 11, a la altura del kilómetro 32, por causas que ahora son materia de investigación judicial.

El rodado, pertenece al Batallón de Comunicaciones Satelital 601, con asiento en City Bell.

Según se informó, el conductor perdió el control y terminó fuera de la calzada, entre la vegetación ubicada al costado de la traza.

Tras el incidente se desplegó un operativo de asistencia. Bomberos Voluntarios de Magdalena trabajaron en el lugar para asegurar la zona y colaborar con las tareas correspondientes.

Las imágenes posteriores al hecho muestran al vehículo detenido entre los pastizales y con daños visibles.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias del despiste ni sobre el estado de salud de los ocupantes.