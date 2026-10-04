Volvían a su casa y les dispararon para robarles

Un robo a mano armada terminó con disparos y el asalto a una pareja que regresaba a su casa en Los Hornos. El hecho ocurrió durante la mañana de ayer y los delincuentes se llevaron una camioneta Renault Duster, además de alrededor de $1,5 millones en efectivo y otras pertenencias que se encontraban dentro del vehículo.

Según indicaron voceros a EL DIA, todo ocurrió alrededor de las 9.45, cuando la víctima circulaba junto a su pareja por la zona de 146 y 80. En ese momento, un vehículo de color azul se les colocó delante y frenó su marcha. Del rodado descendieron dos hombres, ambos vestidos con ropa oscura y con los rostros cubiertos.

Los asaltantes estaban armados y, de acuerdo con el relato de la víctima, apuntaron directamente contra él y su pareja. “Dame la plata”, le exigieron, según quedó asentado en la denuncia. El hombre respondió que no tenía dinero, pero la situación rápidamente se volvió todavía más violenta.

Los delincuentes efectuaron alrededor de tres disparos al aire para intimidarlos. Ante esa situación, la víctima entregó el dinero que llevaba consigo.

Pero el asalto no terminó allí. Después de apoderarse del efectivo, los ladrones le quitaron la llave de la camioneta y escaparon con la Renault Duster de color negro. El vehículo utilizado inicialmente por los ladrones se retiró del lugar, mientras que los dos hombres huyeron en la camioneta robada.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes tomaron por 79 y posteriormente continuaron la fuga hasta perderse de vista a la altura de 149. Hasta el momento no fueron identificados.

La víctima y su pareja no sufrieron lesiones físicas, pese a la violencia desplegada durante el asalto. Los delincuentes, según el relato, utilizaron pistolas negras “similares a las empleadas habitualmente por policías”, detallaron.

Dentro de la Duster también habían quedado distintos elementos personales y documentación. Entre ellos, la tarjeta verde del vehículo, documentación relacionada con el seguro, un DNI perteneciente a la mujer y dos celulares.

El caso quedó en manos de la comisaría Tercera de La Plata, con intervención judicial, y se inició una investigación para intentar reconstruir la ruta de escape y determinar quiénes fueron los autores del golpe.

Por el momento, se intenta establecer si existen cámaras de seguridad en las inmediaciones de 146 y 80 o sobre el recorrido que realizaron los delincuentes tras apoderarse del vehículo.

El episodio vuelve a poner el foco en los asaltos cometidos durante el día y con un alto nivel de violencia. En este caso, los delincuentes no necesitaron sorprender a sus víctimas dentro de una vivienda: las interceptaron mientras circulaban por la calle, las amenazaron con armas y realizaron disparos, al borde de una tragedia.