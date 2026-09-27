VIDEO | Volvieron por una moto robada, se metieron en una casa y los detuvieron en San Carlos

Un operativo policial con activa participación de los vecinos terminó este domingo cerca de las 14 con la detención de dos delincuentes en el barrio de San Carlos, más precisamente en la zona de calle 149 entre 523 y 521.

La secuencia decisiva se inició cuando los ladrones regresaron a la zona para, supuestamente, recuperar una motocicleta que habían robado dos días antes y mantenían oculta a la vera del arroyo. Al advertir la maniobra, una frentista dio el alerta y el vecindario activó en cadena la alarma vecinal para salir al cruce de los sospechosos.

Frente a ello, los delincuentes irrumpieron en el terreno de una finca particular intentando escapar de los residentes y de los móviles policiales que acudieron al lugar. En las cámaras de seguridad de esta propiedad se observa con nitidez la huida de la pareja delictiva

A las 14:03, un sujeto con campera azul con blanco y pantalón deportivo irrumpe corriendo desde el frente del parque hacia el fondo del parque. Segundos después, se aprecia el paso de una segunda persona con un buzo rojo con capucha en plena carrera. Toda la escena transcurre bajo el intenso ladrido de un perro que detecta la invasión del perímetro y los persigue dentro del predio.

Un historial de robos que colmó la paciencia de los vecinos

La detención de esta tarde puso fin a una seguidilla de hechos adjudicados a los mismos implicados. El pasado viernes, cerca de las 22:41, ya habían intentado sustraer un automóvil en 523 entre 150 y 149, donde fueron retenidos momentáneamente por los propios frentistas hasta la llegada del patrullero, que arribó 20 minutos más tarde.

Asimismo, durante la madrugada del sábado, alrededor de las 5:30, habían logrado ingresar a una vivienda ubicada en calle 522 y 148, de donde sustrajeron una motocicleta y dos bicicletas. La rápida respuesta comunitaria de este domingo permitió poner a ambos delincuentes a disposición de la Justicia.