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"Voy a matar a todos": amenaza contra la directora y una docente de una escuela de Berisso

Investigan un mensaje con una foto de un arma. La amenaza fue difundida a través de un estado de WhatsApp. La Justicia busca determinar quién realizó la publicación y analiza si la imagen del arma pudo haber sido generada con inteligencia artificial.

Por Redacción

Una escuela de Berisso se vio envuelta en un momento de preocupación luego de que se difundiera un estado de WhatsApp con una amenaza dirigida contra la directora y una docente de la institución. La publicación incluía una fotografía de un arma dentro de una mochila y un mensaje intimidatorio.

La situación fue advertida el miércoles pasado y generó la intervención de la Justicia, que inició una investigación para intentar identificar al responsable. El establecimiento involucrado es la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocida como Colegio Basiliano.

Según la captura que comenzó a circular, junto a la imagen del arma aparecía el siguiente mensaje: “Voy a matar a todos… voy a ir primero por Ana y luego por la profesora de Ambiente”.

Hasta el momento no fue identificada la persona que realizó la publicación. Entre las hipótesis que analiza la investigación se encuentra la posibilidad de que la imagen del arma haya sido generada o modificada mediante inteligencia artificial, aunque ese punto deberá ser determinado mediante las pericias correspondientes.

Ante la situación, desde la institución activaron el protocolo de prevención de riesgos y se dio intervención a la Justicia. La causa fue caratulada como “Amenazas” y quedó a cargo de la UFI N° 11, cuyo titular es el fiscal Álvaro Garganta.

Los investigadores deberán determinar el origen de la publicación, identificar a su autor y establecer si existió algún riesgo concreto para las personas mencionadas en el mensaje.

El delito de amenazas está contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal. La pena depende de las características del hecho y puede agravarse, entre otras circunstancias, cuando se utilizan armas o cuando la amenaza tiene como finalidad obligar a otra persona a realizar o dejar de realizar determinada acción.

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