“Voy a morir”, la frase que anticipó la tragedia

El juicio por el asesinato del ex rugbier platense Federico Martín Aramburu, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París, tuvo durante su séptima jornada un testimonio considerado clave para reconstruir la madrugada del asesinato.

Shaun Hegarty, amigo íntimo y socio de Aramburu, declaró durante más de tres horas ante el Tribunal de lo Penal de París y relató en detalle cómo se inició el conflicto que terminó con el crimen. En el banquillo están Loïk Le Priol y Romain Bouvier, principales acusados y ex integrantes del grupo de extrema derecha GUD.

Según Hegarty, la noche había comenzado con normalidad en la terraza del bar Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Él y Aramburu se ubicaron cerca de Bouvier, Le Priol y Lyson R., pareja de este último, y mantuvieron inicialmente una conversación distendida.

El clima cambió luego de una broma de Hegarty sobre el lugar de procedencia de los acusados. Poco después, Bouvier y Le Priol protagonizaron un altercado con otra mesa y Hegarty intentó intervenir para calmar la situación.

El testigo afirmó que, en ese momento, Le Priol le dio tres cachetadas y aseguró que sabía pelear por haber pertenecido a los comandos de la Marina. Cuando Hegarty y Aramburu se disponían a retirarse, el ex rugbier platense tomó de la capucha a Le Priol y lo derribó, desencadenándose una pelea.

Tras la riña, Hegarty y Aramburu emprendieron el regreso hacia su hotel. Al salir del lugar, Hegarty aseguró haber visto un Jeep militar y escuchado claramente la frase: “¡Están aquí!”, vinculando el vehículo con Lyson R.

De acuerdo con su relato, Bouvier descendió del Jeep y disparó primero, alcanzando a Aramburu en el muslo y el costado y provocando su caída. Luego, Le Priol lo persiguió a pie y efectuó otros seis disparos.

“No hubo tiros de advertencia. Apuntó y disparó”, declaró ante el tribunal, aportando así un relato directo sobre el trágico suceso.