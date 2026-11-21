Un fuerte accidente de tránsito generó momentos de tensión este sábado por la mañana en Meridiano V, en La Plata. Dos vehículos chocaron en la esquina de 18 y 69 y, como consecuencia del impacto, un Fiat Cronos terminó volcado y su conductor quedó atrapado en el interior.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.15. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por calle 68 y, al llegar a la intersección con 18, habría sido impactado por una Renault Master. Sin embargo, las circunstancias del choque todavía deberán establecerse.

Tras la colisión, el Fiat Cronos quedó volcado sobre la calzada y el conductor no pudo salir por sus propios medios. Por ese motivo, debieron intervenir los bomberos para rescatarlo y permitir que recibiera asistencia médica.

El automovilista fue trasladado al Hospital San Martín para una mejor atención de las lesiones que presentaba. Según trascendió, durante el operativo se vivieron momentos de tensión por los dolores que manifestaba.

La Renault Master también participó del choque, aunque, de acuerdo con las primeras imágenes del lugar, no habría sufrido daños de consideración. Su conductor tampoco presentaría heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron bomberos y personal de emergencias, que asistieron a los involucrados y realizaron las tareas correspondientes tras el vuelco.