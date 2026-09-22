Un hombre murió y otros tres resultaron heridos tras el vuelco de una camioneta Ford Ranger ocurrido este martes en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 125, en jurisdicción de Chascomús.

Según informaron fuentes del operativo, en el vehículo viajaban cuatro hombres, todos mayores de edad. Por causas que son materia de investigación, la camioneta despistó y terminó volcando en el cantero central de la autovía.

Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes murió en el lugar. Los otros tres fueron trasladados al Hospital de Chascomús por personal médico, con traumatismos de distinta consideración.

La camioneta quedó ubicada en el cantero central, sin obstruir la calzada, por lo que el tránsito se mantuvo normal en la zona.

En el lugar se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.